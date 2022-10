¿Qué dijo Rafael Nadal sobre su retiro del tenis?

Desde que se marchó del Abierto de Estados Unidos, Rafa Nadal solo volvió a aparecer en la despedida de Roger Federer. De cara a la recta final del año, al tenista le queda el Masters de Turín como su gran objetivo deportivo, dado a que en octubre dará una exhibición por Argentina.

Una de las cuestiones en las que más hizo hincapié el español cuando quedó eliminado del Abierto de Estados Unidos, es que no sabía cómo seguiría su futuro.

Luego de varios meses de incertidumbre con Rafa Nadal, durante las últimas horas habló Toni Nadal, su tío, asegurando que su sobrino sufrió mucho durante los últimos meses y por eso existen rumores del retiro.

Se sabe que el mundo del tenis es muy exigente y que no siempre se puede mantener un alto nivel. Pero el caso de Rafa Nadal, es similar al de otras figuras y es por eso que a sus 36 años aún sigue en carrera, pero para Toni Nadal está en la etapa final de su carrera.

"Es verdad que ha tenido distintos problemas y esto al final te afecta. Nunca pensó en retirarse. Yo creo que, mientras uno se sienta competitivo y tenga la suerte de seguir ganando. Si uno está sufriendo más de la cuenta llega un momento en el que dices que lo dejas", indicó Toni, sobre el presente de Rafa Nadal.

Entre otras cuestiones acerca del futuro de Rafa Nadal, su tío confirmó: "A los grandes jugadores nunca los recuerdo por su etapa final. Hay gente que a veces es muy exigente y quieren que se retiren. ¿Cuánto tiempo le queda a Rafa? No lo sé, va a depender claramente de los rivales, de su cuerpo".

Teniendo en cuenta que Roger Federer dejó el tenis a sus 41 años y luego de cinco años sin conseguir un Grand Slam, el camino que sigue Rafa Nadal podría ser similar. Toni no tiene dudas de ello.

"No soy adivino. Yo creo que, mientras él se sienta con posibilidades de ganar, va a seguir. Cuando vea que no tiene opciones, si va a un torneo y no tiene posibilidades de ganar, no creo que juegue", dijo Toni Nadal en conversación con el diario deportivo AS.

Nadal ofreció detalles de esto en su cuenta de Instagram, donde explicó como será su última temporada y se dejó ver en un entrenamiento.