Pujols voló la cerca y alcanza los 698 cuadrangulares y contando

El toletero dominicano Albert Pujols sacó la pelota del parque este viernes para sumar el cuadrangular 698 de su carrera en las Grandes Ligas en el partido que los Cardenales de San Luis derrotaron por la mínima 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

Con su tablazo de vuelta completa número 19 de la temporada, el veterano de 42 años se situó a dos vuelacercas de convertirse en el cuarto jugador en la historia de MLB en llegar a los 700 jonrones, lo que lo uniría a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714), quienes ya son parte de este club.

Al mismo tiempo, Nolan Arenado anotó una vuelta y produjo dos para los Cardenales, que contaron también con dos anotaciones de Paul Goldschmidt; Kyle Farmer, por otra parte, lideró el ataque de los Rojos con un jonrón y dos producidas.

Astros 5-0 Atléticos

El toletero cubano Yordan Álvarez se fue perfecto con el bate en cuatro turnos y disparó tres cuadrangulares para cargar con la ofensiva de los Astros de Houston, que derrotaron a los Atléticos de Oakland en el regreso de su lanzador estelar, Justin Verlander, y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana que obtiene su pase a la postemporada debido a la derrota de los Orioles de Baltimore contra los Azulejos de Toronto.

The @astros are the AL's first squad headed to the postseason. #CLINCHED pic.twitter.com/Z3axT0vnNk

— MLB (@MLB) September 17, 2022