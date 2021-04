Pujols sorprendió a todos con robó de la 3B

El cañonero dominicano de los Angelinos, Albert Pujols, ya no cuenta con la velocidad que alguna vez tuvo, pero eso no significa que el veterano de 21 temporadas no tenga los instintos para robarse una base.

Pujols ayudó a generar una chispa en un ataque de cuatro carreras de los Angelinos al estafarse la antesala en una acción de doble robo ante el derecho de los Rangers, Kyle Cody, en la séptima entrada de la derrota del lunes por 6-4 en el Angel Stadium. Pujols se dio cuenta de que nadie le estaba prestando atención en la intermedia y de pronto arrancó hacia la tercera base. Fue su primer robo de base desde el 20 de agosto del 2019, tal y como reportó la MLB.com.