Portugal y Francia sellan empate en Paris

Francia y Portugal firmaron un empate sin goles que fue el fiel reflejo de lo visto sobre el terreno de juego. El partido fue tardo y pareció más un amistoso que de Nations League. Solo hubo tres disparos a puerta durante los 90 minutos y ni una de las dos selecciones arriesgó para cambiar el devenir del encuentro.

Cuatro años después, ambos equipos se volvían a ver las caras tras la agónica final de la Eurocopa de 2016 que se llevaron los lusos con gol de Eder. Cristiano volvía al Stade France, estadio en el que se retiró lesionado hace cuatro años. Había muchas cuentas pendientes en un encuentro que iba a decidir el grupo A3 de la Nations League, así aseguró AS.com.

La emoción inicial del partido se desvaneció por completo durante los primeros 45 minutos. Francia y Portugal sumaron un disparo a puerta en un partido que fue decepcionante en cuanto a juego se refiere. Deschamps, que había hoy decidido apostar por Rabiot en el centro del campo, volvió a acostumbrarnos a un partido de muy poco ritmo y pocas ocasiones. Solo se salvó un disparo de Griezmann en el minuto 35 que atrapó Rui Patricio sin problemas.

Portugal, por su parte, se contagió del flojo ritmo de Francia. No sufrió, pero tampoco generó peligro. En un equipo con Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva o Bruno Fernandes, resulta extraño que no dispare a puerta durante 45 minutos. No obstante, la sensación que dio en el Stade France es de ser un bloque muy serio y con pocas fisuras en defensa.

Mbappé, harto de no recibir balones, generó la ocasión más clara de Francia nada más comenzar el segundo acto. El delantero del PSG se zafó de Danilo con un gran recorte, pero Rui Patricio le adivinó las intenciones en el uno contra uno. Fue lo más destacado de una Francia que, más allá de sus debilidades para llegar al área rival, priorizó el no encajar. Deschamps y Fernando Santos, caracterizados por ser dos entrenadores pragmáticos, no movieron ficha y, aunque Del Cerro Grande anuló un gol de Pepe, las ocasiones brillaron por su ausencia y el resultado no se movió. Un empate que deja abierto el desenlace del grupo de la Nations League.