Portugal y España no pasan del 0-0

Nos creímos muy felices ante un duelo que sonaba a partido grande pero que finalmente quedó en lo que era, un amistoso, un simple laboratorio con el que preparar retos mayores como el de la Nations League. Y dos sustos en los que el larguero jugó a favor de La Roja. Luis Enrique habrá llenado el cuaderno de notas para futuras batallas, pero el menú nos supo a poco sobre todo tras una buena primera parte. Suerte que lo de Suiza del próximo sábado va en serio.

El seleccionador elogió a Ansu Fati tras el 4-0 a Ucrania, recuerden, aquello de “no he visto nada igual”, pero no dudó en frenar euforias sobre el azulgrana en la previa del partido : “Necesita paciencia, tranquilidad y un clima de calma que intentaremos darle”. Es su manera de cuidar a un chaval al que de unas semanas a esta parte le hemos cargado con el pesado traje de reactivar al Barça y a la Selección española. Así, como si nada, como quien baja a comprar el pan. Este martes, el seleccionador también dijo eso de que “no tenemos a Van Basten, pero tenemos gol”. Y al final, entre unas frases y otras, los hechos: Ansu no fue titular en Lisboa y La Roja se quedó sin marcar.