Piqué: “Ofrecimos tocarnos el contrato para que Neymar pudiera venir”

“Ofrecimos tocarnos el contrato para que Neymar pudiera venir”, desveló el central español del Barcelona Gerard Piqué, el miércoles por la noche en una entrevista en ‘El Larguero’, programa de la radio Cadena Ser.

“Nosotros lo que le planteamos al presidente era que si nos teníamos que retocar el contrato lo hacíamos. Porque sabíamos que estaba el tema del ‘Fair Play’ y la relación con el presidente siempre ha sido muy buena”, dijo Piqué.

“En vez de cobrar lo que tengamos que cobrar el primer año, lo pasamos al segundo, tercero o cuarto para que ‘Ney’ pueda entrar, si es que este es el problema”, desveló.

“Nosotros al final siempre queremos ir de la mano con el club. Si podemos ayudar a que el club no tenga este problema, no teníamos ningún problema”, añadió.

El Barcelona perdió a Neymar en 2017, cuando el París Saint-Germain pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, en el fichaje más caro de la historia del fútbol.

En el último mercado de traspasos la estrella brasileña anunció que quería dejar la capital francesa para volver a la ciudad española. Varios de sus antiguos compañeros, entre ellos Lionel Messi, apoyaron su plan, que al final no fue factible.

“Ya se lo dijimos en su momento: te vas a una cárcel de oro, pero en el fútbol puede pasar de todo”, añadió Piqué sobre Neymar.

El central, uno de los capitanes del Barcelona, también habló del aplazamiento del Clásico ante el Real Madrid, que tenía que haberse jugado el pasado sábado en el Camp Nou y que se aplazó al 18 de diciembre debido a los episodios de violencia en la calle tras el encarcelamiento de 9 líderes independentistas.

“Yo desde que tengo sentido común, en un estadio no ha habido violencia. Ese fin de semana se jugó un Espanyol-Villarreal y no sucedió nada. ¿Por qué no va a suceder el 18 de diciembre lo que tenía que haber pasado este fin de semana? Para mí, fue magnificar un problema que no había”, explicó.