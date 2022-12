Personalidades del deporte despiden a O'Rei Pelé

Han pasado horas desde que se hizo oficial la muerte de Edson Arantes do Nacimiento, Pelé a causa del cáncer y las reacciones no se hicieron esperar.

El fallecimiento del Rey ha provocado un luto en el mundo del deporte, al tratarse de una de las personalidades más emblemáticas de disciplina alguna.

En consecuencia, varias personalidades han utilizado sus redes para compartir algunas palabras sobre el eterno “10” de la Selección brasileña y el Santos.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rafael Nadal, Kilyan Mbappé son algunas de las figuras que han expresado su sentido pésame a la familia del ex futbolista y sus palabras de respeto.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará. No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol. DEP #ORei #Pele 🇧🇷 pic.twitter.com/E4mKdu8gBt — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 29, 2022

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 29, 2022

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022