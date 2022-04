Pequeña Liga San Francisco representará a Venezuela en el Latinoamericano

En un emocionante juego, la Pequeña Liga San Francisco derrotó en la final de la categoría Infantil a la Liga de Flor Amarillo del Carabobo 2 carreras por 1, ganando el derecho de representar a Venezuela en el Latinoamericano de la categoría a disputarse en Nicaragua.

El Alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, entregó el trofeo de campeones nacionales a los niños de 10 y 11 años.

“San Francisco está de fiesta, estos muchachos le han dado una gran alegría al municipio y no me canso de decirlo. San Francisco tiene más futuro que pasado”, dijo el Alcalde, quien disfrutó todo el encuentro en las tribunas del estadio José Luis Salas, acompañado de la primera dama, Franciela Núñez de Fernández, y el director de Deportes del Municipio, Gerardo Muñoz.

“La gente me decía que nunca habían visto a un alcalde allí, con ellos en las tribunas, para mí esto no es nuevo, yo jugué aquí en esta liga y no podía faltar a esta fiesta deportiva”, agregó el burgomaestre.