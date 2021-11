«Pecco» Bagnaia dice sentir que es «su «mejor fin de semana en MotoGP»

El italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), vencedor del Gran Premio del Algarve de MotoGP dijo sentir que este triunfo había llegado en su «mejor fin de semana en MotoGP».

«La verdad es que he disfrutado de todas y cada una de las sesiones, y cuando tienes estas grandes sensaciones con la moto todo te llega como más rodado, más fácil», señaló.

«Estoy muy satisfecho con el trabajo hecho y comparando con abril, cuando terminé segundo, me he sentido mucho más competitivo, así que estoy muy contento, la carrera ha sido más difícil en la parte de la salida por el neumático delantero, tenía un poco más de dificultades si lo comparo con otras carreras y traté de empujar todo el rato, pero cuando apoyaba en el lado izquierdo sentía que se me cerraba el tren delantero, pero luego fui mejorando vuelta a vuelta», explicó el piloto italiano.

«Y también estoy muy contento de que hayamos ganado el campeonato de constructores, que es algo muy positivo», reconoció Bagnaia, quien insistió en que para él el campeonato no se perdió en Misano Adriático «porque había perdido ya muchos puntos antes y empecé a mostrarme competitivo más tarde, después de bastantes carreras».

«Y sí, seguro que ésta es una buena base para el año que viene, pues hemos trabajado muy duro y muy bien con nuestra moto, así que para la temporada que viene tenemos un gran ritmo», aseguró.

El piloto de Ducati volvió a hacer un repaso a su trayectoria destacando que «sinceramente ha sido muy difícil, porque a veces me sentía bien en un par de grandes premios, y luego tenía muchas dificultades».

«Cuando era rápido era rápido, pero cuando tenía dificultades tenía muchas, me iba muchas veces al suelo sin saber por qué y aún a fecha de hoy no sé, honestamente, por qué me caí tanto en esos dos años, pro lo cierto es que cuando llegué al equipo de fábrica empecé a tener sensaciones distintas con la moto, comencé a sentir que el ambiente era muy agradable y es algo que aprecio mucho», afirma Bagnaia.

«Creo que en este invierno he trabajado muchísimo con mi entrenador, también mucho en Misano, y dimos un buen paso hacia adelante. A veces necesito más tiempo para sentirme competitivo, quizás por mi forma de ser, y creo que ahora hemos hecho todo lo posible para ser competitivos», insiste el subcampeón del mundo.