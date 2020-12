Patrocinadores japoneses acuerdan extender contratos para aplazados JJ.OO.

Los patrocinadores nacionales incluyen empresas afectadas por una fuerte caída en la demanda de viajes en medio de la pandemia, como Japan Airlines Co Ltd, All Nippon Airways Co Ltd y la agencia de viajes JTB Corp., que planea reducir su fuerza laboral en 6.500 personas.