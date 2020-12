Ozuna es nombrado el mejor Bateador Designado del 2020

Puede ser que el dominicano Marcell Ozuna no esté listo para convertirse en bateador designado a tiempo completo, pero conoció ese puesto este año y demostró ser uno de los mejores en el juego.

Ozuna fue reconocido este viernes como el ganador del Premio Bateador Designado Extraordinario Edgar Martínez 2020. El quisqueyano de 30 años estuvo en ese puesto este año producto a que MLB les permitió a los equipos de la Liga Nacional utilizar la figura de bateador designado, como parte de los protocolos implementados producto de la pandemia de Covid-19, tal y como publico MLB.

Ayudando a los Bravos a su tercer título seguido de la División Este de la Liga Nacional y a terminar a una victoria de avanzar a la Serie Mundial, Ozuna demostró ser una de las mayores amenazas ofensivas en Grandes Ligas. Lideró la Nacional con 18 jonrones y alcanzó topes personales en promedio de bateo (.338), porcentaje de embasarse (.431) y slugging (.636).

Congratulations to Marcell Ozuna on being named the 2020 @11EdgarMartinez Outstanding Designated Hitter! pic.twitter.com/19V9uCA0Dq

— MLB Network (@MLBNetwork) December 11, 2020