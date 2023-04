Oswaldo Cabrera: “Es divertido jugar posiciones diferentes”

El beisbolista venezolano, Oswaldo Cabrera, se ha convertido en una de las figuras más llamativas de la temporada para los Yankees de Nueva York al brillar en medio de tantas figuras de importancia.

Esto le ha permitido ganarse la confianza del mánager Aaron Boone, quien lo ha colocado en gran parte de las posiciones del diamante de juego para que brinde la seguridad con el guante.

Al criollo sólo le restan colocarse en la receptoría, el jardín central y como lanzador para haber estado en cada uno de los puestos, un hecho que aseguró gustarle, según Líder.

“Me gusta todo. Me encanta saltar al terreno y buscar en qué posición estaré jugando ese día. Disfruto eso. Es divertido para mí defender una posición diferente todo el tiempo”, dijo en entrevista para MLB.com.

“Creo que soy bueno en la intermedia, en la antesala. No he defendido el campo corto este año, pero sé que me siento bien en el infield. Al mismo tiempo, yo diría que el jardín derecho es la posición en la que más cómodo me siento”, agregó.