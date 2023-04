Oswald Peraza subido al roster de Grandes Ligas de los Yankees

El oriundo de Barquisimeto, Oswald Peraza fue llamado al equipo grande los New York Yankees por primera en la presente temporada de Las Mayores.

La noticia fue confirmada por las redes sociales del equipo neoyorquino, donde además se notificó la adición de Giancarlo Stanton a la lista de lesionados por 10 días producto de una distensión en el tendón de la corva izquierda.

“Llamado al INF Oswald Peraza (#91) de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre”, dice el comunicado.

Prior to today’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Placed DH/OF Giancarlo Stanton on the 10-day injured list with a left hamstring strain.

• Recalled INF Oswald Peraza (#91) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

— New York Yankees (@Yankees) April 16, 2023