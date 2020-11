Oriana Altuve elegida mejor extranjera de España

La delantera venezolana, Oriana Altuve, continúa deslumbrando en el fútbol español femenino. Este lunes fue reconocido en los Premios Marca como la mejor jugadora extranjera de la temporada 2019/2020, luego de la destaca labor en el Rayo Vallecano.

La ceremonia se llevó acabo de manera virtual, donde el Diario Marca conmemoró los IV Premios de Fútbol Femenino en España. El mismo es un premio que otorga nueve galardones que reconocen a las protagonistas destacadas de la Primera División del balompié hispánico en la temporada 2019/2020, un curso que no terminó por culpa del Covid-19 pero que no ha impedido que este evento se celebrara.

“Estoy muy feliz, gracias a Marca por este obsequio que nos ha dado a las jugadoras. Agradecido con el Rayo Vallecano, que fue ahí donde lo logré y a mi familia que nunca dejó de estar”, expresó Oriana Altuve tras recibir el galardón.

Altuve fue premiada gracias a la ilustre última campaña con el Rayo, cuyo ciclo registró 13 goles y terminó de cuarta en el ranking de las máximas artilleras del torneo andaluz.

Vinotintos en España

En las últimas zafras, el campeonato femenino español se ha convertido en una granja para las venezolanas, tanto en la categoría de oro como en la de plata. La caraqueña apuntó a que se debe el motivo.

“Cada día llegan más venezolanas a España y eso me llena de mucho orgullo, ya no me siento tan sola como antes. Siempre tenemos un proceso y somos jugadores muy luchadoras”, aseguró.

En la vigente temporada 2020-2021 la atacante de 28 años cambió de aires y llegó al club Betis, equipo donde pudo estrenarse con las redes en octubre ante Athletic Club Bilbao, siendo hasta ahora el único tanto de la campaña para la oriunda del 23 de Enero. Lider.