Olviden ver juntos a Josef Martínez y Messi: El Inter venderá al venezolano

Cuando se supo que Lionel Messi llegaría al Inter de Miami, los venezolanos que aman el fútbol se frotaron las manos por la posibilidad de ver a Josef Martínez, el ariete criollo con mayor impacto en la Major League Soccer, haciendo dupla en la delantera con el exjugador del PSG y el Barcelona.

Y fue este jueves cuando ese sueño se quebró.

Pese a que Martínez anotó un golazo que dio la vuelta al mundo hace menos de una semana, la verdad es que tanto el venezolano como el mexicano Rodolfo Pizarro se irán del Inter Miami tras las llegadas de Messi, Busquets y Gerardo “Tata” Martino.

De acuerdo con los últimos reportes, Los Ángeles Galaxy estaría muy interesado en hacerse con los servicios del volante mexicano y de Martínez.

El exequipo de Zlatan Ibrahimovic buscaría al criollo para reemplazar a Javier Hernández, mientras que Pizarro sería el recambio de Riqui Puig en el mediocampo.

Martínez, de 30 años, había llegado esta temporada como suplente del retirado Gonzalo Higuaín. Si bien ha aportado con seis goles, incluido su último compromiso contra Columbus Crew, no bastó para convencer al ‘Tata’ de su permanencia.

Pizarro, sorprendido

El volante mexicano se mostró muy sorprendido por la decisión del Inter Miami de no contar con él, debido a que tenía muchas ilusiones de seguir en el equipo de la Conferencia Este y ser compañero de Lionel Messi.

"Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato. No sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto", expresó un ofuscado Pizarro en medios locales.

Asimismo, el mexicano señaló que solo tuvo contacto con Martino una vez. "Solo lo pude saludar, ahora no se puede acercar mucho a nosotros", añadió.

Jorge Mas, dueño del club de la MLS confirmó la fecha exacta del debut de Lionel Messi con Inter Miami: será el próximo viernes 21 de julio, fecha en la que el conjunto de Estados Unidos se enfrentará a Cruz Azul por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup, en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale.