Oficial: Omar López es el manager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

Este miércoles fue presentado oficialmente Omar López como manager de la selección nacional de cara al Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en 2023.

El anuncio lo realizó la Federación Venezolana de Béisbol (FVB) en una rueda de prensa realizada en la sede del Comité Olímpico Venezolano.

López se desempeña como coach de primera base de los Astros de Houston tras ser nombrado el 23 de diciembre de 2020, siendo su primera temporada en el puesto la 2020.

Anteriormente se desempeñaba como manager de Corpus Christi Hooks durante dos campañas (2018-2019), siendo nombrado en una de ellas dirigente del año de la Liga en Texas tras conseguir un récord de 82-56.

Su trayectoria en Estados Unidos se extiende por 12 temporadas formando parte del sistema de los Astros. En 2013, llevó a Quad Cities al título de Campeonato de la Liga del Medio Oeste después de un récord de 81-57 en temporada regular. Ese equipo contaba con peloteros de la talla de Carlos Correa y Lance McCullers Jr., así como otros 14 Grandeligas.

En cuanto a su paso por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, es el manager con más temporadas, victorias y títulos al frente de los Caribes de Anzoátegui. Además, durante la zafra 14-15 fue nombrado Manager del Año tras acabar con 39-24, el mejor de la liga, y sumó un trofeo a las vitrinas de los orientales ese año.

"Todavía estoy asimilando la noticia... Estamos hablando no de un equipo de la LVBP, ni un representante de un estado", dijo López.

#WorldBaseballClassic

•

Oficialmente nombrado Omar López como manager del #TeamBeisbolVE

•

Officialy announced Omar Lopez as the manager of the #Team

•#PorSelección#LaQueNosVuelveLocos pic.twitter.com/LVzKymVn0u

— FEVEBEISBOL (@FEVEBEISBOL) August 17, 2022