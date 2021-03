Odúbel Herrera a los fanáticos de los Filis: No hay nadie que se arrepienta más que yo

El beisbolista Odúbel Herrera se disculpó con los fanáticos de los Filis de Filadelfia luego de que el equipo lo expulsara por un episodio de violencia contra su pareja.

“No hay nadie que se arrepienta más que yo”, dijo el jardinero de 28 años a un grupo de periodistas en Clearwater, Florida, sede primaveral de los Filis, informó NBC Sports Philadelphia. Sus declaraciones las publicó, además, LVBP.

Los Filis expulsaron a Odúbel Herrera luego de que las autoridades lo detuvieran en Atlantic City, Nueva Jersey, por agresión contra su novia Melany Martínez Angulo. Actualmente, el beisbolista se encuentra en el campo de las Ligas Menores. También se presentó en el campo de Grandes Ligas y se comunicó a través de Diego Ettedgui, el traductor en español del equipo para disculparse con los fanáticos.

“Quería hablar con ustedes porque deseaba pedirle disculpas a los fanáticos y a la organización. Lamento mucho lo que hice. Ha sido una lección aprendida, quiero pasar la página y seguir con mi vida”, afirmó.

Al beisbolista lo detuvieron en mayo del año pasado y en julio le retiraron los cargos. Como penitencia la MLB lo suspendió por 85 juegos sin paga.

“Realmente, lo que quiero decir hoy es que estoy muy agradecido con los Filis por lo que han hecho por mí. Estoy agradecido con los fanáticos porque siempre han sido geniales conmigo. Siempre me han mostrado amor y aprecio y no lo doy por sentado”, continuó.

Herrera también quiere disculparse con sus compañeros por lo ocurrido y aspira a que le acepten de nuevo. También, en su vida privada está intentando mejorar y se sometió a asesoramiento durante un par de meses. Hizo una donación a la Coalición de Pensilvania contra la violencia doméstica.

“Es algo que me gustaría hacer y espero que esta entrevista aquí pueda ayudarme a hacer eso. Para mí es realmente importante pedir perdón a mis compañeros de equipo, a mis fanáticos, a la organización. Eso es clave para mí. Todos somos seres humanos. Todos cometemos errores. He pasado una gran cantidad de tiempo con algunos de ellos. Son grandes personas. Espero que me acepten y me ayuden a superar esto”, reiteró.

“Lo que puedo decirte sobre esa noche es que lo siento mucho”, concluyó Herrera.