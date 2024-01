Nuevo fichaje caído: Wuilker Fariñez no pasa los exámenes médicos con Deportivo Pereira

Wuilker Fariñez regresó el pasado 23 de noviembre a la actividad después de estar 18 meses lesionado por una rotura de ligamentos que sufrió en mayo del 2022. Sin embargo, el Lens de Francia le buscó una salida.

El equipo francés le rescindió su contrato el 18 de enero y se convirtió en agente libre. Ahora, después de estar cerca de ser nuevo jugador del Deportivo Pereira de la primera categoría del fútbol colombiano, el equipo anunció que Fariñez no pasó los exámenes médicos con el club.

“Se le hicieron unas pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, declaró el médico del equipo colombiano Camilo Lopera.