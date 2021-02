Noah Lyles: “Un estadio vacío es mejor que uno lleno de fanáticos silenciosos”

Sería mejor competir en un estadio vacío en los Juegos Olímpicos de Tokio que en uno donde los espectadores se vean obligados a sentarse en silencio, dijo este viernes el campeón mundial estadounidense de 200 metros Noah Lyles.

Lyles, quien competirá bajo techo por primera vez en tres años este sábado corriendo los 60 m y 200 m en el Grand Prix de New Balance en Staten Island, dijo que estará en los Juegos retrasados ​​en Tokio este año.

Sin embargo, si las pautas de Covid-19 establecidas por los funcionarios permanecen vigentes, entonces el jugador de 23 años cree que los fanáticos deben quedarse en casa.

“Sin cánticos, sin vítores, eso apesta”, dijo Lyles, cuando se enteró de los protocolos durante una videoconferencia antes de la competencia del sábado. “Sería mejor si no hubiera fanáticos si eso es con lo que van a continuar”.

“De esa manera, podría quedarse en casa, ellos podrían cantar allí y probablemente podrían enviar videos a través de las redes sociales y cosas así y estar mucho más comprometidos que tener audiencias silenciosas”. “He competido en un estadio donde el público estaba en silencio y era extremadamente extraño, creo que preferiría no tener a nadie allí”.

Los funcionarios olímpicos de Tokio a principios de este mes dieron a conocer la primera de muchas reglas Covid19 para los Juegos de este verano, incluida la prohibición de cantar y cantar durante los eventos y obligar a los participantes a usar máscaras en “todo momento”, excepto cuando coman, duerman o estén al aire libre.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasaron un año debido a la pandemia del nuevo coronavirus en 2020 y están programados para comenzar en julio.

Calificado como un prospecto de medalla de oro en los relevos de 100 m, 200 m y 4×100 m, Lyles planea estar en Tokio a menos que se implementen regulaciones “ridículas”.

“Definitivamente planeo ir sin importar qué, siempre y cuando no sean ridículos”, dijo. “Si definitivamente está dentro de lo razonable, como si me aconsejan que me vacune, sí, puedo vacunarme, si viajas de cierta manera, definitivamente viajaré de cierta manera, si necesito estar en cuarentena por dos semanas”.

“Si solo se nos permite la compañía de nuestro equipo, lo haré”.

Como cualquier otro atleta, Lyles ha visto interrumpida su preparación olímpica por la pandemia.

En un año normal, Lyles competiría en 10 u 11 encuentros, pero estimó que debido al virus solo había corrido en cinco. Ahora planea pasar el mayor tiempo posible cerca de su casa y su base de entrenamiento en Clermont, Florida durante los meses previos a los Juegos para limitar el riesgo de exposición.

“Queríamos hacer más carreras este año, pero nuevamente cuál es el riesgo”, dijo Lyles. “Si alguien entra en contacto, ¿Cuánto tiempo estaremos fuera de pista? Arroja todo”.

“Probablemente nuestro proceso de pensamiento para el resto del año es tanto como podamos permanecer en los Estados Unidos y tanto como nos quedemos cerca de casa es preferiblemente como nos gusta”.