No lo Llame “Gol”, llámelo Erling Haaland

No diga gol, diga Erling Haaland. El noruego difícilmente podrá olvidar el sábado, 21 de noviembre de 2020. Por su principio y por su final. Por la mañana se despertaba con la noticia de que se había hecho con el Golden Boy al mejor jugador sub-21 del planeta. Por la noche, se llevaba el balón a casa tras hacerle cuatro goles en 32 minutos al Hertha Berlin (2-5).

El del Dortmund hacía referencia a su fantástico día en twitter tras el encuentro: “Me desperté hoy con una bonita sorpresa y ¡terminé el día con cuatro goles y una bonita victoria!”. Una publicación que no pasaría desapercibida para quienes sufrieron el póker de tantos en apenas 32 minutos, el Hertha. “¿Las máquinas duermen?”, preguntaba el conjunto capitalino.

El final del encuentro regaló otra simpática anécdota, ya que, según parece, su entrenador ya pierde la cuenta de goles que anota su pupilo. “Para ser sincero, Lucien Favre me preguntó después del partido cuántos goles había marcado. Me dijo, ‘¿marcarse tres goles?’. Y yo le respondí: ‘no, cuatro, Sólo cuatro porque me sustituiste’. Así que estoy un poco enfadado con él”, bromeaba en ESPN el sonriente protagonista. El propio Favre reconocería que todo ello era cierto, defendiendo que no solamente le importaban los goles.

“Ahora tengo más de 20 años, estoy envejeciendo”

Además, esa sustitución de la que habla escondía un debut histórico, el de Youssoufa Moukoko. El jugador más joven en debutar en la Bundesliga con 16 años y un día. Haaland ya ha confesado su admiración por la joven perla del Borussia, que ha tiranizado las categorías inferiores hasta el punto de debutar con la sub-19 alemana con apenas 15 años. “Creo que es uno de los mayores talentos del mundo en este momento. 16 años, es una locura. Tiene una gran carrera por delante”, comentaba. Antes de bromear con su propia edad: “Ahora tengo más de 20 años, así que estoy envejeciendo. Así son las cosas”.

La locura de Haaland

Las redes no tardaron en echar humo con la actuación del jugador. Unos decían que su existencia es prueba fehaciente de que la inteligencia artificial funciona, otros destacaban la ausencia de límites en su futuro, mientras que su compañero Emre Can se sumaba al buen ambiente y le decía que le “debía una”, tras haberle asistido en uno de los goles.

“La locura de Haaland en Berlín”, titulaba el diario Ruhr Nachrichten, mientras que Bild recordaba que todos hablaban de Moukoko antes del saque inicial, pero que el foco había cambiando después de los noventa minutos: “Todo el mundo habla (de nuevo) de Erling Haaland”.