No hay elegidos a Cooperstown este año

Luego de un par de años en los que la “elección unánime” fue lo más comentado la noche en que se conocen las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown, finalmente llegó este 2021 sin glorias ni exaltaciones.

Ninguno de los peloteros mencionados en las boletas será inmortalizado. Ninguno alcanzó el 75% de votos necesarios.

Los candidatos que más se acercaron fueron Curt Schilling (285 votos para un 71.1% de apoyo), Barry Bonds (61,8%) y el lanzador Roger Clemens (61,6%), todos grandes figuras del béisbol que han sido marginados por conductas inapropiadas o supuesto uso de esteroides y todos en su penúltimo año de elegibilidad.

Más allá de ellos, el único que superó el 50% fue el antesalista Scott Rolen, que aparecía por cuarta ocasión en las boletas.

De los 11 debutantes, solo el lanzador Mark Buehrle (11.0%), el jardinero Torii Hunter (9.5%) y el lanzador Tim Hudson ( 5.2%) aseguraron ser candidatos un año más, terminando así la seguidilla de seis años con al menos una superestrella exaltada en su primer año de elegibilidad.

Algo que desde 2013 habían logrado: Gregg Maddux, John Smoltz, Randy Johnson, Ken Griffey Jr., Ivan “Pudge” Rodríguez, Chipper Jones, Mariano Rivera (de forma unánime) y Derek Jeter.

In the 2021 BBWAA Hall of Fame voting, no candidate received votes on at least 75 percent of all ballots cast. https://t.co/PCvTfClVMO pic.twitter.com/rp1KVskX80

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) January 26, 2021