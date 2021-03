Nick Markakis dice adiós a la gran carpa

Después de 15 años en Grandes Ligas, Nick Markakis he decidido retirarse como jugador. El jardinero le dijo a The Athletic que quiere pasar más tiempo en casa con su esposa y sus tres hijos.

“Creo que es el momento indicado”, dijo Markakis. “Mi mayor decisión y mi enfoque principal con esto obviamente son mis hijos y mi familia. He tenido la suerte de hacer esto por mucho tiempo y no muchas personas han podido vivir lo que yo he vivido. Estoy agradecido por cada segundo y cada minuto”.

En 15 temporadas en las Mayores con los Orioles y Bravos, Markakis bateó .288 con porcentaje de embasarse de .375 y slugging de .423, a la vez que empalmó 189 cuadrangulares y remolcó 1,046 carreras. Sus 2,388 imparables – dos más que el Salón de la Fama Ryne Sandberg — lo colocan en el 127mo lugar en la historia de Grandes Ligas.