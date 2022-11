NBA: Los Clippers triunfaron ante Lakers y Doncic cortó su racha de puntos

Los Ángeles Clippers se aprovecharon este miércoles de Los Ángeles Lakers, en los que además LeBron James se marchó tocado en la ingle, mientras que Luka Doncic se quedó por primera vez por debajo de los 30 puntos este curso y los Dallas Mavericks cayeron de forma inesperada ante los Orlando Magic.

Con 9 derrotas en 11 partidos, los Lakers ahondaron en su crisis al perder ante los Clippers y ver cómo LeBron James se marchaba en el último cuarto al vestuario por molestias en la ingle.

LeBron (30 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) fue el mejor de unos Lakers que suman cuatro derrotas consecutivas, que han perdido nueve partidos seguidos ante los Clippers y que ahora son el segundo peor equipo de la NBA solo por delante de los Houston Rockets (2-10).

Sin Kawhi Leonard, todavía en su puesta a punto tras su grave lesión, los Clippers se encomendaron a la fortaleza de su bloque (siete jugadores por encima de los 10 puntos) y a un Paul George sensacional (29 puntos con 10 de 17 en tiros, 6 rebotes y 4 asistencias).

Los Orlando Magic sorprendieron a los Dallas Magic de Luka Doncic, quien, en su décimo encuentro de la temporada, se quedó por primera vez por debajo de los 30 puntos.

En un encuentro con poca fortuna de cara al aro, el esloveno consiguió 24 puntos (9 de 29 en tiros, 2 de 11 en triples), 6 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y 2 tapones.

Doncic había arrancado el curso con una magnífica racha de nueve partidos seguidos anotando más de 30 puntos, algo que, en la historia de la NBA, solo lo había logrado antes el legendario Wilt Chamberlain (23 encuentros seguidos en 1962-1963).

El duelo más emocionante de la noche se vivió en Oklahoma City, donde los Thunder obligaron a los Bucks a jugar dos prórrogas para que se pudieran llevar una trabajada victoria a Milwaukee.

Sin Giannis Antetokounmpo por molestias en la rodilla, los Bucks tuvieron como líder inesperado a Jevon Carter, soberbio con 36 puntos y 12 asistencias.

Shai Gilgeous-Alexander se salió en los Thunder con 39 puntos y metió un triple con 0.6 segundos en la primera prórroga que puso a su equipo un punto arriba, pero en el último suspiro Brook López recibió una falta y forzó desde la línea de personal el segundo tiempo extra, donde los Bucks cantaron victoria

Con un triple-doble de 29 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, Kevin Durant lideró a los Brooklyn Nets en su paliza en el duelo neoyorquino ante unos pobres New York Knicks (32,2 % en tiros de campo y 27,9 % de triples).

Esta es la tercera victoria en cuatro partidos para unos Nets en los que sigue suspendido Kyrie Irving por su polémica antisemita.

Julius Randle (24 puntos y 11 rebotes) fue el máximo anotador de los Knicks.

Los Toronto Raptors tuvieron que sudar hasta el final para ganar a unos correosos Houston Rockets en un partido en el que brilló para los locales Fred VanVleet con 32 puntos.

Jalen Green (21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) fue el más destacado de unos Rockets en los que el español Usman Garuba consiguió 4 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias en 14 minutos.

Con 31 puntos de Jayson Tatum y 30 de Jaylen Brown, los Boston Celtics sumaron su cuarta victoria seguida al derrotar en casa a los Detroit Pistons con 18 triples (solo 7 de sus rivales).

Tres jugadores de Detroit consiguieron un doble-doble: Jaden Ivey (19 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias), Isaiah Stewart (12 puntos y 10 rebotes) y Jalen Duren (10 puntos y 10 rebotes).

Los Chicago Bulls se desinflaron en el ultimo minuto del partido ante unos New Orleans Pelicans en los que el español Willy Hernangómez sumó 8 puntos y 3 rebotes en 12 minutos y el puertorriqueño José Alvarado consiguió 7 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 13 minutos.

DeMar DeRozan brilló con 33 puntos para los Bulls pero perdió un balón clave en los últimos segundos mientras que los Pelicans se refugiaron en el trío estelar formado por Brandon Ingram (22 puntos y 9 rebotes), Jonas Valanciunas (21 puntos y 13 rebotes) y Zion Williamson (19 puntos).

Contundente victoria de los Phoenix Suns en Minesota ante unos Timberwolves que perdían de 27 puntos en el tercer cuarto y que han caído en cinco de sus últimos seis encuentros.

Mikal Bridges (31 puntos y 9 rebotes) y Devin Booker (32 puntos 10 asistencias) brillaron en los Suns mientras que Rudy Gobert (25 puntos y 11 rebotes) destacó en unos Wolves en los que el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns tuvo una noche gris (11 puntos y 8 rebotes en 28 minutos).

Hasta la prórroga tuvieron que llegar los Memphis Grizzlies para vencer a unos San Antonio Spurs que, tras ser una de las revelaciones en el arranque, se han derretido con cinco derrotas seguidas.

Ja Morant y Desmond Bane sumaron 32 puntos por cabeza en unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama logró 7 puntos, 7 rebotes y una asistencia en 23 minutos.

Los Cleveland Cavaliers encadenaron su segunda derrota consecutiva en su gira por el Oeste al caer de forma inesperada ante los Sacramento Kings.

Domantas Sabonis (21 puntos y 6 asistencias) fue el máximo anotador de unos Kings muy corales (siete jugadores por encima de los 10 puntos) y que arruinaron en los últimos minutos el partidazo en los Cavaliers de Donovan Mitchell (38 puntos).

Los Utah Jazz se mantienen como el asombroso líder del Oeste (10-3) tras lograr una victoria de mérito y a domicilio ante los Atlanta Hawks.

Lauri Markkanen (32 puntos y 8 rebotes) fue el faro de unos Jazz que se sobrepusieron a unos equilibrados pero insuficientes Hawks (Dejounte Murray, con 26 puntos, lideró a un quinteto de Atlanta en el que todos sumaron al menos 15 puntos).

Con un rotundo 49-66 en la segunda mitad, los Denver Nuggets asaltaron Indiana para sumar su cuarta victoria consecutiva de la mano de Nikola Jokic (24 puntos y 6 asistencias en solo 21 minutos por problemas con las faltas).

Tyrese Haliburton (21 puntos y 12 asistencias) fue el mejor de unos Pacers con problemas desde el perímetro (14 de 42 en triples).

Hundidos con seis derrotas consecutivas en el último puesto del Este, los Charlotte Hornets cayeron en casa ante unos Portland Trail Blazers que siguen dando muy buenas sensaciones en estas primeras semanas de la temporada.

Damian Lillard encabezó a los Blazzers (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) y Terry Rozier fue el máximo anotador de Charlotte (18 puntos).

The NBA Standings after Wednesday night's games!

For more, download the NBA App

📲 https://t.co/6FlAli0aPP pic.twitter.com/NtbZm7e1t0

— NBA (@NBA) November 10, 2022