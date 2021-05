Nadal se venga de Zverev y se planta en semifinales de Roma

El español Rafael Nadal, número tres del mundo, vengó este viernes de la derrota que el alemán Alexander Zverev (n.6) le infligió la semana pasada en Madrid y le doblegó 6-3 y 6-4 para avanzar a las semifinales del Masters 1.000 de Roma, en las que jugará contra el estadounidense Reilly Opelka.

Nadal, que busca igualar los 36 títulos Masters 1.000 del serbio Novak Djokovic, cortó una racha de tres derrotas consecutivas contra Zverev con una prestación sólida, en la que contuvo, con táctica y carácter, el tenis del alemán y le doblegó en dos horas exactas en la pista central del Foro Itálico, ante un número reducido de espectadores en las gradas.

