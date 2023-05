Nadal no jugará en el Roland Garros y se retirará unos meses por una lesión

El tenista profesional, Rafael Nadal, anunció este jueves 18 de mayo que no jugará en el torneo Roland Garros, ya que desea tomarse un descanso en lo que puede ser su último año de carrera deportiva.

"Por eso estoy aquí, para anunciar que no voy a jugar Roland Garros, decir que voy a parar unos meses y prepararme para afrontar el último año que seguramente sea mi último de la mejor forma posible y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", informó el deportista durante una rueda de prensa.

Asimismo, explicó que su "desconexión" se debe a la lesión en el psoas ilíaco, que se hizo en Australia y le ha provocado la perdida de varios partidos. "La lesión que me hice en Australia no ha mejorado como hemos esperado. Este año no voy a poder estar en Roland Garros y podéis imaginar lo difícil que es para mí", expresó.

Por otra parte, manifestó a la prensa cuál será su plan actualmente ante esta situación.

Voy a parar, no voy a entrenar. Han sido meses de muchos meses de frustración y necesito parar porque sino no creo que pueda jugar el año que viene. Necesito tanto yo como los que están a mi lado una desconexión. Cuando me sienta preparado vamos a volver", expresó Nadal.

Lee más: