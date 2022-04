MotoGP celebrará el Gran Premio de España este domingo

La MotoGP celebrará este domingo en el Circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, el Gran Premio de España, la sexta carrera del calendario internacional a partir de las 8:00 A.M, hora de Venezuela.

Los pilotos, el francés Fabio Quartararo (Monster Yamaha) y el español Alex Rins (Suzuki) llegan a la cita empatados en el primer lugar de la clasificación con 69 puntos; cierra el podio español Aleix Espargaró (Aprilia) con 66 unidades.

