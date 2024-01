MotoGP cancela el Gran Premio de Argentina por “circunstancias” del país

El Campeonato Mundial de Motociclismo anunció que no se correrá el Gran Premio de Argentina en la temporada 2024, debido a las “circunstancias actuales” en el país.

Así lo hizo saber la MotoGP a través de un comunicado, en donde afirman que “no es posible garantizar los servicios requeridos” para que la carrera se realice bajo los estándares de la competición.

BREAKING: the 2024 #ArgentinaGP has been cancelled 🚨➡️ https://t.co/VlDdFujBQ7

The event will not be replaced ❌#MotoGP pic.twitter.com/AFo8tN9lPV

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 31, 2024