MLB investiga a Omar Vizquel por denuncias de presunta violencia doméstica

La Major League Baseball (MLB) anunció este miércoles 16 de diciembre que se encuentra investigando las acusaciones de violencia doméstica contra el venezolano Omar Vizquel, que hizo su exesposa, Blanca García de Vizquel, hace unos meses. Las autoridades de las Grandes Ligas han entrevistado a la dama y a demás integrantes de la familia.

En sus declaraciones, Blanca de Vizquel aseguró que el excampocorto de las mayores abusó físicamente de ella en 2011 y en 2016. Los dos se casaron en 2014.

Según los periodistas del portal The Athletic, Blanca García de Vizquel huyó de su residencia en agosto de 2020 antes de pedir el divorcio del conocido como “Manos de Seda”. Este portal recibió una respuesta de la MLB en la que afirmaba que si bien el big-leaguer venezolano no había sido contratado desde hace algún tiempo por una organización de la Gran Carpa, están al tanto de las acusaciones en su contra “y continuaremos investigándolas”.

Además del caso de supuesta violencia doméstica, Vizquel es investigado por un incidente ocurrido en 2019 cuando trabajaba como manager en Birmingham Barons, filial de Doble A de los Chicago Cubs, con un empleado del clubhouse, que derivó en su despido poco antes de que terminara su contrato al frente del banquillo.

“He’s not the person you see.” Omar Vizquel accused of domestic abuse. With @KatieJStrang: https://t.co/hMJ0Nirljr

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) December 16, 2020