Miguel Cabrera podría jugar otra vez en primera base

Miguel Cabrera podría volver a jugar en la primera base en esta temporada, informó el domingo A.J. Hinch, nuevo manager de los Tigres de Detroit.

El estratega afirmó que está considerando seriamente esa posibilidad, lo que dependerá del desempeño de Cabrera en los Entrenamientos Primaverales, reseñó El Nacional.

“Si juega en la primera base, según el plan —una o dos veces a la semana, dependiendo de los horarios de los partidos, el clima y su salud— eso me permite poner como bateador designado a (el también venezolano) Wilson Ramos, Jonathan Schoop, (el dominicano) Nomar Mazara o Robbie Grossman. Me permite darle tiempo de juego a varios muchachos en el equipo”, explicó Hinch, de acuerdo con una publicación en LVBP.

“Está de gran ánimo. Obviamente ha trabajado fuerte en la temporada muerta. Me he comunicado con él desde que me contrataron —los videos, los entrenamientos y obviamente el trabajo a la defensa—. El sábado fildeó algunas rodadas en la primera base”, agregó el manager, quien subrayó que la clave está en la comunicación.

“Todos son diferentes. Algunos pueden procesar varias cosas. Algunos muchachos quieren estar bien involucrados en su situación, y algunos lo opuesto. Todos quieren trabajar bajo un plan de expectativa y así harán lo que sea. Varios manejan con mucha delicadeza la situación de los veteranos, y la realidad es que debes guiarlos de la misma manera que a un joven en desarrollo”, dijo.

Cabrera no ocupa la primera base desde el 18 de junio de 2019. A partir de ese momento se convirtió en bateador designado a tiempo completo debido a sus molestias crónicas en la rodilla derecha.