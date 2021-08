Miguel Cabrera, ¿Es el mejor bateador derecho de la historia?

Meyers: Cuando uno debate este tipo de cosas, ¿Qué valor le damos al pico de la carrera de un jugador vs. los números totales? ¿Deberían esos grandes años de Pujols, que fueron una locura, ponerlo en el tope en esta conversación? Después de todo, incluso incluyendo esta extendida fase de declive, igual llegó a todos los hitos importantes. Y Trout todavía no ha empezado esa etapa de declive.

Kelly: Los primeros 11 años de Pujols están en la conversación en torno a la mejor primera mitad de carrera de cualquier jugador en la historia del juego. Al menos es algo que hay que considerar.

Petriello: Sufrir un bajón tiene que importar. No estamos hablando simplemente de un “muy buen jugador”, sino tratando de llegar a “literalmente el mejor bateador derecho de la historia”. Yo me pregunto qué tan distinto miraríamos a Cabrera si estos últimos cinco años no hubiesen sido lo que fueron.

De los 20 a los 33 años: OPS+ de 155

De los 34 a los 38 años: OPS+ de 100

Supongo que hay cosas peores que “ser un bateador promedio a finales de tus 30”, pero igual. Nada de esto va a ayudar sus argumentos como mejor de todos los tiempos, especialmente cuando Mays tuvo OPS+ de 145 a partir de los 34 años y hasta el final de su carrera y Aaron tuvo un OPS+ de 151 desde los 34 años.

Langs: Creo que para ser el mejor de todos los tiempos en cualquier área, el valor de tus números totales tiene que tener más peso. No sé si es algo horrible y sorpresivamente “vieja escuela” de mi parte. Pero cuando pienso en “el más grande”, ese bajón no puede ser tan pronunciado.

Kelly: Cabrera debutó a los 20 años y ganó su segundo JMV de la Liga Americana en la temporada que jugó con 30 años. Ésta es una comparación divertida con otro bateador derecho que debutó a los 20.

Jugador A (campaña con 20 años a temporada con 30): 6,510 VB, .320/.376/.567, 366 HR, 351 2B, 1,216 CI, 2,085 H, 603 BB**