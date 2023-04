Miguel Cabrera conectó su hit 3.091 de por vida en la MLB

Llegó un nuevo imparable para “Miggy” en su última temporada como profesional. Esta vez lo consiguió ante los envíos de Chris Sale, el zurdo que se encargó de abrir el compromiso por los Boston Red Sox en Comerica Park, casa de los Detroit Tigers.

En su último primer partido como local llegó el tercer sencillo en lo que va de año y el 3.091 para Miguel en su carrera como bigleaguer. Se fue de 3-1 con un boleto ante los “patirrojos” en la derrota del cuadro bengalí 6-3, para dejar el récord del equipo en 2-5.

Cabrera llegó al turno en el cierre del tercer inning y se encontró con corredores en las esquinas y dos outs. Chris Sale lanzó una bola rápida que “Miggy” aprovechó y conectó con fuerza hacia el centro del campo para que se internara en el jardín central.

.@MiguelCabrera comes up clutch in his last home opener. 💪 pic.twitter.com/CtxcaIax7W

— MLB (@MLB) April 6, 2023