Mick Schumacher, campeón

Mick Schumacher ganó el campeonato de Fórmula 2. Ganó feo, pero ganó: acabó la segunda carrera de Bahréin fuera de los puntos después de un par de errores y bloqueos que destrozaron sus neumáticos y le obligaron a pasar por boxes para acabar 18º. Pero tenía 14 puntos de ventaja y quedaban 17 en juego. Su rival, Callum Illot, tenía que ganar la carrera, y acabó décimo. Además Mick se llevó la vuelta rápida, lo que reducía notablemente las escasas posibilidades del británico. Venció en la prueba el indio Daruvala por delante de Tsunoda, ambos del programa de Red Bull.

“Suena bien, pero sabría mejor si hubiera hecho una buena carrera hoy. Aunque hicimos lo suficiente para ser campeones y se lo debo todo al equipo, es un grupo increíble”, dijo Mick

“No sé ni qué pasó, sabía que el viento haría complicada la carrera, pero llegué a la Curva 4 y me pasé de frenada, esa es la única verdad. Comprometió mi carrera, intenté aguantar delante de Callum pero ya entendí que con esa rueda no podría acabar la carrera”.

“La gente olvidará esta carrera y recordaremos el título, supongo que yo también”, concluyó, emocionado.

Con 21 años, el hijo de Michael Schumacher se alza con el título de más valor en las categorías de acceso al Gran Circo. No puede decirse que Mick haya sido un dominador claro: ganó dos carreras esta temporada y su primer triunfo no llegó hasta pasado el ecuador, en Monza. El otro lo logró en Sochi. Pero no hubo un líder claro y su regularidad en carrera (flojeó más a una vuelta) le consolidó. Si acaso, el único piloto que mostró más clase que Mick en algún momento de la campaña fue su compañero, el ruso Robert Shwartzman, quien también es de la academia de Ferrari. Pero era rookie, le faltó consistencia, fue cuarto, y se queda como máximo favorito con Prema en 2021.

Schumacher Jr. será piloto de F1 en 2021 con la escudería Haas, muy vinculada a Ferrari. En su fichaje ha influido directamente Maranello, quien cuida con mimo cada paso en su carrera. Su futuro compañero, el ruso Nikita Mazepin, también llega procedente de la F2 con el apoyo de la importante fortuna familiar. Los últimos campeones de este certamen son De Vries (2019, ahora en Mercedes Fórmula E), Russell (2018), Leclerc (2017) y Gasly (2016, entonces GP2).

Un Schumacher debutará 30 años después

El parecido físico es real e inquietante, pero las carreras deportivas de Mick y Michael tienen poco que ver hasta llegar a la Fórmula 1. El hijo ha seguido los pasos lógicos en las categorías de monoplazas. Ganó el FIA Fórmula 3 europeo en 2018, en su segundo año, y gana ahora la F2 también después de dos temporadas. En ambos casos, necesitó campaña y media de experiencia para empezar a despuntar de verdad, pero una vez abrió la lata no dejó de vencer.

En el caso del Kaiser, no recurrió a esos campeonatos (entonces, por ejemplo, la Fórmula 3.000). Después de ganar el GP de Macao en 1990, su entonces mánager Willi Webber le llevó por los caminos de la resistencia: fue piloto de Sauber Mercedes, completó el extinto Mundial de Sport-prototipos y ganó un par de carreras en México y Autopolis, para debutar en el Mundial 30 años antes de lo que lo hará su hijo.