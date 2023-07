Miami: La cena que causó furor en redes con Messi, Beckham, Busquets, sus parejas y el dueño del Inter

¡Noche épica la que vivieron Lionel Messi y su esposa junto a un selecto grupo de personalidades en Miami! El Clarín ha compartido detalles exclusivos de esta increíble velada que ha dejado a todos asombrados.

Victoria Beckham, la famosa ex Spice Girl y esposa de David Beckham, no pudo resistirse a compartir con sus seguidores en redes sociales este memorable encuentro. Dos fotos bastaron para inmortalizar el momento en el que Messi y Antonela se unieron al británico David Beckham, el catalán Sergio Busquets y Jorge Más, uno de los propietarios del club Inter Miami, junto con sus parejas. ¡Un grupo de lujo para una noche inolvidable!

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar, y la emoción se desató en las redes sociales. "¡Qué grupo tan genial!", "La familia más linda de Miami", "Una cena con el GOAT (Greatest Of All Time)", fueron solo algunos de los mensajes que inundaron el posteo de Victoria.

Pero eso no es todo. La fiesta continúa, y la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, también se unió a la diversión. Después de un enigmático festejo de Lionel en el partido de Inter Miami frente a Atlanta United, donde parece haber hecho referencia a Thor, el dios del trueno de Marvel, Antonela despejó todas las dudas. Con una publicación en Instagram, dejó claro que, efectivamente, el gesto de Leo hacía referencia al mítico martillo del superhéroe. ¡Increíble!

Y si creías que la historia no podía ser más emocionante, escucha esto: cuando Beckham supo que el fichaje de Messi estaba cerrado, lo invadió la emoción. Ni siquiera estando en Japón pudieron contenerse, y las redes sociales no paraban de vibrar. "¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Lo ha anunciado!", exclamó David con una mezcla de entusiasmo y emoción indescriptible.