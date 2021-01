Messi llega a tiempo para el Huesca; Koeman dice que no se pueden perder más puntos

Lionel Messi ya se ha recuperado de su lesión de tobillo y está listo para enfrentarse al Huesca el domingo, dijo el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman. El conjunto culé busca regresar a la senda de la victoria tras el empate en casa frente al Eibar de la última jornada (1-1).

El argentino, máximo goleador de la historia del club, vio impotente desde la grada cómo sus compañeros no lograban pasar del empate ante el equipo vasco, que ocupa la 16ª posición en Liga.

Koeman dijo que Messi había estado trabajando horas extras para volver a estar en forma.

“Messi está en buena forma, entrenó los días 30 y 31 de diciembre, incluso cuando sus compañeros tenían días libres, y ya no siente ninguna molestia”, apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo.

“Se encuentra bien. No tiene molestias y está listo y alegre, le veo con ganas”, agregó

El capitán blaugrana tiene por delante seis meses de contrato con el Barça y ha dicho que hasta el final de la temporada no tomará una decisión sobre su futuro.

“Ha dicho que no quiere tomar ya la decisión y hay que respetarlo. Es libre para llevar el tema como quiera. Siempre hace lo mejor para el equipo, no veo problema en que no decida ya”, señaló el técnico neerlandés.

El empate contra el Eibar dejó al Barça en la sexta posición, a 10 puntos del líder, el Atlético de Madrid,

“Soy realista con respecto a la Liga. Si hay una distancia de once o doce puntos hay que esperar y no perder más puntos. Está muy complicado. No pensar en eso es mentir. No se puede perder ni un partido más”, indicó en referencia a las posibilidades del Barça de ganar el campeonato

Koeman no podrá contar con Philippe Coutinho, que fue operado de una lesión en la rodilla y estará fuera de los terrenos de juego tres meses.

El brasileño es el cuarto jugador que el Barça pierde esta temporada por una lesión de larga duración tras Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto.