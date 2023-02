McLaren presenta el MCL60 de Norris y Piastri

El británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri presentaron este lunes en la sede del equipo, en Woking (Reino Unido), el MCL60, el auto con el que McLaren celebra en 2023 su sexagésimo aniversario en el Mundial de Fórmula Uno.

El equipo McLaren, en el que Andrea Stella para de ser director ejecutivo a director de F1, empezó a celebrar su 60 aniversario este lunes con la presentación del debutante Oscar Piastri, campeón de Fórmula 2 en 2021 y que será el nuevo compañero de Lando Norris en sustitución de su compatriota Daniel Ricciardo.

Norris, de 23 años, afronta en 2023 su quinta temporada en la Fórmula Uno con McLaren después de conseguir el sexto podio de su carrera en el Gran Premio de la Emilia Romagna en 2022.

Pisatri, de 21, Australia, se une al equipo tras haber ganado los campeonatos consecutivos de Fórmula 3 y Fórmula 2 en 2020 y 2021, respectivamente.

El coche del sesenta aniversario ha sido bautizado MCL60, en una ruptura con la convención de nomenclatura anterior. El piloto neozelandés Bruce McLaren fundó McLaren Racing en 1963 y, desde entonces, el equipo ha ganado 20 campeonatos del mundo de Fórmula Uno, 183 grandes premios, las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

Special year. Special car. 🧡 #MCL60 is ready for the 2023 F1 season! 👊

El MCL60 presenta una llamativa decoración naranja papaya y azul, los colores que el equipo llevó por primera vez en la década de 1960 y que se han convertido en los favoritos del equipo desde su reintroducción en 2018, recuerda la escudería.

Diseñado bajo el liderazgo del director técnico James Key y producido por el equipo en Woking que comanda el director de Operaciones Piers Thynne, el MCL60 está propulsado por la unidad de potencia Mercedes-AMG F1 M14 E Performance.

El MCL60 debutará en pista en los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin el 23 de febrero, antes de la carrera inaugural de la temporada: el Gran Premio de ese país el 5 de marzo.

A special year, a special name and a very special launch! 🧡

Thanks to our team and our fans for their hard work and unwavering support. We can't wait to start the season with our #MCL60! 🙌 #FansLikeNoOther pic.twitter.com/qDpKsERbfy

— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2023