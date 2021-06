Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Francia

El holandés Max Verstappen (Red Bull) fortaleció su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Francia, el séptimo del Mundial, disputado en el circuito Paul Ricard.

MAX VERSTAPPEN WINS! LATE, LATE DRAMA!

What a move that was by the championship leader on the penultimate lap to regain P1 from Lewis Hamilton!#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/IBH2gVhsMY

— Formula 1 (@F1) June 20, 2021