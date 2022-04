Marcus Smart se llevó el premio al Jugador Defensivo del Año

Marcus Smart, escolta de los Boston Celtics, se llevó el premio al Jugador Defensivo del Año, anunció este lunes la NBA.

Smart es el primer "guard" (base/escolta) que se lleva este galardón desde la temporada 1995-1996, cuando lo logró Gary Payton.

El propio Payton fue el encargado de entregarle el trofeo en una ceremonia sorpresa celebrada este lunes en Boston (EE.UU.).

Thank you @GaryPayton for being there for this today. It meant more than you know! 🙏🏽 https://t.co/JOMFU9J5a6

— marcus smart (@smart_MS3) April 19, 2022