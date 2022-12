Marcos Davalillo a la gerencia: “Planifican un roster y no es el que te entregan"

El pasado lunes 12 de diciembre se hizo oficial la destitución de Marcos Davalillo como mánager de las Águilas del Zulia en medio de una crisis de resultados para la novena rapaz.

El experimentado dirigente conversó recientemente con los micrófonos del podscast “El Infield” conducido por los periodistas Freddy Chersia y Efraín Zavarce, donde arremetió contra la planificación de la gerencia de la organización.

Davalillo comentó que la situación en la tabla era algo que se podía esperar debido al desgaste en el bullpen.

“Pese a que estábamos primero en las estadísticas de pitcheo, lo que pasó era algo que iba a suceder por el sobre uso de los brazos”, comentó el ex manager rapaz. “Pusimos abridores que no estaban preparados para ese rol y relevistas con escasos días de descanso”.

El experimentado entrenador rescató que pese a las carencias como equipo se mantuvieron en puestos de clasificación hasta el 12 de diciembre.

“Estuvimos remontando juegos de 7-8 carreras a pesar de las adversidades, los jugadores siempre dieron lo mejor de sí”.

Dicho esto, comentó que la incomodidad e impotencia se apoderaron de él en la serie contra Navegantes del Magallanes el pasado domingo 4 de diciembre, cuando su tropa cayó 1-2 en Valencia.

“Presenté mi renuncia por incomodidad con la gerencia, hasta cierto punto me sentí cómplice de la situación”, aseveró. “Planifican un roster y no es el que te entregan para lograr la clasificación. Si no vemos ayuda, entonces hay que ver que el problema es interno… En las conversaciones les dije que (el despido) es injusto”