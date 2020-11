Manchester United vence a domicilio al Everton de James

Es en los momentos importantes cuando surgen los mejores futbolistas y en el Manchester United, desde hace unos meses, suele responder uno: Bruno Fernandes. Después de la semana más complicada de Solskjaer en el último año y medio, con dos derrotas ante el Arsenal y el Istanbul Basaksehir, era hora de sacar un resultado positivo contra el Everton. En Goodison Park fue Bruno Fernanes quien se echó el equipo a la espalda y quien, en apenas un ratito, dio la vuelta al resultado para colocar un 1-2 favorable a los diablos rojos, que luego sentenció Cavani con el 1-3, con el que vuelven a respirar en la Premier League escalando hasta la 13ª posición (10 puntos).

Bruno Fernandes marcó los dos goles del Manchester United. El primero fue de cabeza, allá donde pocos le esperan, llegando desde segunda línea, y después marcó otro sin querer: puso un centro medido para Rashford pero éste no llegó al remate y el balón se coló manso en la portería de Pickford. En siete jornadas, el portugués ha fabricado ocho dianas (cinco goles, tres asistencias) . Desde el banquillo lo vio Van de Beek, otra vez suplente, que todavía no ha tenido su oportunidad de inicio en liga… y que no jugó ni un minuto ante los ‘toffees’.