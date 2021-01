Magallanes le propina una paliza al Caracas

Los Navegantes del Magallanes parecen haber regresado del protocolo de salud con los cañones bien cargados, al apelar nuevamente a su ofensiva para sumar una nueva victoria. La victima en esta ocasión, nada menos que Leones del Caracas, sufrió los ataques sin piedad de su Eterno Rival, para sucumbir 14 por 5, en el Estadio José Bernardo Pérez, tal y como público la LVBP.

Una ofensiva de 16 cohetes -incluyendo seis extrabases- y anotaciones en cinco de las ocho oportunidades al bate, fueron más que suficientes para que los bucaneros aplastaran por paliza a los melenudos y le ganaran la serie particular 3-1.

El ataque naviero inició en el mismo primer capítulo cuando, ante los envíos del pitcher debutante mexicano Jaime Lugo, Alberth Martínez despachó cuadrangular con Cade Gotta y Leonardo Reginatto en circulación.

Leones dio muestras de pelear el encuentro con una carrera en el segundo, anotada por Alexander Palma y otra en el tercero, pisada por Eduard Pinto. No obstante, solo sirvió para encender aún más a los maderos filibusteros, que respondieron rápidamente y se alejaron en la pizarra.

Con el choque 4-2 -Magallanes hizo otra en el tercer tramo por doble de Renato Núñez que fletó a Gotta- los turcos descargaron su mayor artillería en el cuarto episodio, cuando con seis incogibles lograron fabricar hasta siete rayitas para así, marcar el camino de la victoria.

En ese fatídico cuarto acto para los capitalinos, la nave también se aprovechó del descontrol de los brazos rivales, gracias a que Reginatto sacó boleto con las bases llenas para producir la primera en ese momento. Luego, sencillos seguidos de Reynaldo Rodríguez y Núñez produjeron cuatro carreras en las piernas de Engelb Vielma, Gotta, Reginatto y el propio Rodríguez y, finalmente, el rally lo coronó Martínez con su segundo jonrón de la noche, con Núñez en la inicial.

Desde ese entonces los bucaneros navegaron por aguas tranquilas y, como muestra de la antipatía hacia su acérrimo rival, ampliaron más la diferencia en el quinto y séptimo episodio. Yordan Manduley registró la rayita 11 para la nave por elevado de sacrificio de Raginatto y de nuevo el colombiano Rodríguez con hit empujó dos más en las piernas de Juan Infante -entró a correr por Wellington Dotel en el séptimo- y Gotta.

Leones sólo para maquillar la ya inocultable paliza, pisaron el home en tres ocasiones más. En el sexto, Jesús Solórzano anotó desde la antesala tras rodado de Jesús Guzmán y, en el octavo inning, imparable de Alfredo González y roletazo de Leonardo Ferrini, le diera la cuarta y quinta rayita a los capitalinos registradas por Romer Cuadrado y Aldrem Corredor, respectivamente.

Los dirigidos por Carlos García se mantienen viento en popa rumbo a la clasificación, ahora con marca de 19-13 y con una ventaja de tres juegos sobre su más cercano perseguidor, los Bravos de Margarita. Por su parte, Leones queda maltrecho en la División Central, con registro de 15-21, obligados a ganar la mayoría de sus juegos restantes.

El dominicano Wellington Dotel ingresó al roster del Magallanes, ocupando el lugar del estadounidense Marc Flores, quien no seguirá con el equipo turco. Dotel apenas había consumido un turno en la presente campaña, debido a que, en su segundo chance al bate en su primer juego, sufrió una fractura en la mano izquierda por un pelotazo… Eduard Pinto salió del encuentro en el séptimo inning por una contractura muscular en el músculo piramidal y parte de la espalda baja, de acuerdo a un reporte del periodista Andriw Sánchez. Aunque respecto al reporte, no parece de gravedad, será evaluado este viernes… Andretty Cordero salió del lineup caraquista en última instancia debido a dolor y rigidez en la parte baja de la espalda… Este compromiso entre los Eternos Rivales, fue el reprogramado del pasado 30 de diciembre por el protocolo de salud… Yohander Méndez está anunciado para abrir el primer juego por Magallanes, de la doble cartelera que disputarán este viernes ante Cardenales. Para el segundo choque, aún el staff técnico no ha dado a conocer a su lanzador.