Madrid tendrá un Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2026

Después de meses de especulación, finalmente se confirmó que Madrid tendrá una carrera en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, y permanecerá por 10 años en la competición.

En el evento de presentación del Gran Premio participó el CEO de la F1, Stefano Domenicali; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Almeida, alcalde de la ciudad; y José Vicente de los Mozos, presidente de la Institución Ferial de Madrid (Ifema).

El circuito será un semiurbano, con 20 curvas y un tiempo estimado de 1 minuto y 32 segundos. Sus 5 mil 474 metros pasarán por los terrenos de Ifema, así como en los alrededores de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas.

Llevará por nombre “Gran Premio de España”, y estará en el calendario hasta 2035. Con respecto al Circuit de Barcelona, el habitual Gran Premio de España, Domenicali aseguró que hay posibilidades que hayan dos carreras en el país ibérico, todo dependerá de las negociaciones de renovación con el circuito catalán.

Se espera que la pista tenga una capacidad para albergar a 110 mil fanáticos, pudiendo aumentarse hasta los 140 mil, y no tendrá un impacto significativo en el tráfico de la capital española.

El piloto madrileño, Carlos Sainz, expresó su felicidad al correr en casa, y declaró en su cuenta de “X” que “hoy es un día muy especial y para sentirse orgulloso”.

En 2026 se correrá el primer Gran Premio en Madrid desde 1981, año en que el Circuito del Jarama recibió por última vez a los monoplazas de la categoría reina de la velocidad mundial.

Let’s go racing in Madrid!

Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨#F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT

— Formula 1 (@F1) January 23, 2024