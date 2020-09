Manchester City inicia la Premier ganando [+Fotos]

La ventaja visitante no tardó en ponerse de manifiesto, muy superiores en la primera parte. De Bruyne buscó un desmarque al espacio y fue arrollado por Saiss dentro del área, cometiendo un penalti que no tuvo queja alguna. El propio belga lo convirtió marcando su primer tanto de la temporada, retomando donde lo que dejó el curso pasado. Una más de De Bruyne, que además tuvo otros dos disparos peligrosos para aumentar la renta en el marcador, que no se hizo mayor hasta 10 minutos después. Sterling llegó hasta línea de la fondo, pase de la muerte a Foden y gol. El centrocampista inglés volvió a aprovechar su titularidad con un gol.