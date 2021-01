Luka Doncic: “Tengo que ser un líder”

La prolongada ausencia de Kristaps Porzingis en Dallas Mavericks está requiriendo un desmedido uso ofensivo así como un aumento incluso mayor de las responsabilidades de Luka Doncic en el equipo. El jugador esloveno, que arrancó la campaña lejos de su mejor versión, está consiguiendo corregir ese inicio dando paso un nivel de excelencia y determinación vitales para las aspiraciones de los Mavs en este curso.

En uno de los partidos más trepidantes de lo que llevamos de curso 2020-2021, Dallas se impuso a Denver Nuggets en la prórroga por 124 a 117. Un encuentro marcado por el duelo de ida y vuelta entre los dos principales jugadores balcánicos como fueron Nikola Jokic y el mencionado Doncic que hicieron las delicias de los espectadores gracias a su juego. Mientras el pívot serbio se fue a 38 puntos, 11 rebotes y tan solo 4 asistencias, el jugador esloveno volvió a evidenciar su baloncesto total consiguiendo 38 tantos, 9 rebotes, 13 asistencias y 4 robos que acabaron por ser definitorios en la resolución del choque, tal y como publicó NBA.com.

Más que llamativo fue el contraste que se vio de Doncic de cara al aro, pues mientras en la pintura y sus aledaños el jugador de los Mavs resultó prácticamente imparable, anotando 11 de sus 15 intentos de 2 puntos, pero errando 2 de 7 desde el triple.

Precisamente esos uno de esos lanzamientos exteriores sucedieron cuando el partido estaba más apretado, apenas comenzada la prórroga decidió cuadrarse y tirar a sangre fría para iniciar lo que sería el camino a la victoria de Dallas.

Todo ello en un encuentro en el que el esloveno venía arrastrando problemas y dolores en su pie izquierdo, los cuales ya le ausentaron ante Chicago Bulls, pero no le han impedido en los dos últimos duelos superar los 30 puntos y firmar casi tres triples-doble consecutivos.

Con este ya son 12 los partidos en los que el esloveno ha acabado con más de 35 tantos y 10 asistencias, lo que comparado con los registros históricos de los Mavs le deja no solo como el que más ha acumulado, sino que la suma de todos los encuentros de este tipo por jugadores de la franquicia se queda en tan solo 7, siendo Derek Harper el que más tuvo (2). De hecho, en todo el siglo XXI Doncic es el 8º que más partidos ha tenido de toda la liga, teniendo inmediatamente delante a jugadores como Trae Young (15), Dwyane Wade (15) o Damian Lillard (17).

Además, Luka Doncic anotó o asistió en 29 de los últimos 38 puntos de este encuentro, representando el 76% de los puntos del equipo desde prácticamente el ecuador del último cuarto. En ese mismo periodo los Nuggets solo sumaron 29 puntos, según ESPN, aspecto clave para que los Mavs fuesen capaces de remontar y ganar en el clutch.

“Como he estado diciendo durante las últimas dos temporadas, vamos a tener que aprender de situaciones así. Especialmente yo, tengo que ser un líder en estos momentos”, aseguró Luka sobre su papel en el cierre del partido. “Y creo que hoy lo hicimos genial. Mucha gente pudo anotar esos tiros clave y fue fantástico”.

De las manos del esloveno nació la posibilidad de ganar en tiempo reglamentario cuando a la salida de un tiempo muerto atrajo toda la defensa rival para dejar solo a Maxi Kleber que anotó desde el triple.

“Es un gran jugador”, dijo Doncic sobre el alemán. “A veces no se ve en las estadísticas, pero hace un gran trabajo para nosotros que la gente no ve. Todo el equipo lo aprecia, no es solo tema de números”.

El último jugador en conseguir un partido como el de Doncic en términos estadísticos fue precisamente LeBron James en 2019 ante los Mavs en su primer enfrentamiento contra el esloveno. Una lista sumamente reducida pues tan solo lo han conseguido leyendas de la talla de Michael Jordan (1989), Larry Bird (1985), Pete Maravich (1975) y Bernard King (1984) en toda la historia de la NBA.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del partido de Doncic fue su defensa, destacando por su intensidad y actividad durante todo el choque, algo no muy habitual en él. Así, el ex del Real Madrid consiguió acabar con 1 tapón y 4 recuperaciones, igualando su máximo de carrera. “Trato de mejorar cada día”, dijo el esloveno. “Mi defensa mejora cada día”, añadió sonriendo.

“Me gusta la forma en la que Luka manejó el partido en todos los sentidos, de verdad. Fue un comienzo lento. Pero se mantuvo bien”, dijo Rick Carlisle. “Es simplemente un crecimiento continuo. Está mejorando cada vez más. Entiende cuándo ser agresivo y cuándo dominar más el balón y cuándo debe moverse el balón. Como equipo, lo estamos haciendo mejor en estas situaciones, y esto será una gran parte del éxito que tengamos este año”.

Con este triunfo ante Denver los Mavs suman ya dos victorias seguidas y recuperan sensaciones para colocarse con balance de 4-4 tras un difícil arranque. Ahora, miran al futuro con optimismo antes de medirse a Orlando Magic el 9 de enero.