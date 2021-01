Luis Sardiñas ganó el premio al Jugador Más Valioso

Luis Sardiñas se sinceró antes de la temporada con las personas con las que necesitaba hablar. Se dirigió a Niuman Romero, el capitán de Caribes de Anzoátegui. Habló con Jean Toledo, una institución en el equipo. También con Willians Astudillo, uno de los corazones de la Tribu, y también –obviamente- con la gerencia de la organización.

La promesa de Sardiñas fue esta: “Me comprometí con el equipo a dar todo lo mejor de mí, y de demostrarle a ellos que todavía hay Luis Sardiñas para jugar pelota”.

¿Quién va a decir que Luis Sardiñas faltó a su palabra? Allí están los hechos. Todo lo que hizo el campo corto cumplió cualquier juramento hecho antes de la campaña. Se entregó tanto a la causa de los indígenas que mientras el equipo celebraba su cuarto título en la LVBP, tras barrer a Cardenales de Lara, era reconocido con el premio Robert Pérez al Jugador Más Valioso de la final 2020-2021.

“Tengo dos títulos con Caribes. Esto es bien merecido para todos. Estábamos enfocados. Creo que la diferencia con respecto al otro, es que esta vez estuve desde el comienzo. Anteriormente había sido refuerzo”, comentó Sardiñas a Carlos Valmore Rodríguez, Efraín Zavarce y Freddy Chersia de IVC. “Vivimos momentos buenos, momentos difíciles durante toda la temporada. Pero aquí estamos”.

Sardiñas tuvo promedio de .412 en los cuatro juegos de la final; se fue de 17-7. Anotó tres carreras y solo impulsó dos, pero lo importante son los momentos de esas dos fletadas. La primera dejó en el terreno en el segundo juego a Cardenales, y la segunda levantó a Caribes en el cuarto y final. Además, aportó muy buena defensa en las paradas cortas.

“Seguro que sí iré a la Serie del Caribe. Yo digo que no para meterle suspenso, pero que claro que allí estaré”, dijo el torpedero. “Todavía no tengo contrato afuera, pero esto me da una gran confianza al saber que puedo jugar en el campocorto y ser un buen bateador”.

Sardiñas, que se tituló con Anzoátegui en la final 2017-2018, también contra Cardenales, recibió el Jugador Más Valioso de manos de Robert Pérez, leyenda de Cardenales y también de todo el béisbol venezolano, tras conseguir la mayoría de los votos de la prensa especializada.

GANADORES DEL PREMIO

AL JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA FINAL

1998-1999 Mike Romano, Cardenales de Lara

1999-2000 Jolbert Cabrera, Águilas del Zulia

2000-2001 Miguel Cairo, Cardenales de Lara

2001-2002 Robert Pérez, Navegantes del Magallanes

2002-2003 No hubo final

2003-2004 Mike Romano, Tigres de Aragua

2004-2005 Eddie Díaz, Tigres de Aragua

2005-2006 Carlos Guillén, Leones del Caracas

2006-2007 Alex Romero, Tigres de Aragua

2007-2008 José Santiago, Tigres de Aragua

2008-2009 René Reyes, Tigres de Aragua

2009-2010 Gregor Blanco, Leones del Caracas

2010-2011 Luis Jiménez, Caribes de Anzoátegui

2011-2012 Yusmeiro Petit, Tigres de Aragua

2012-2013 Pablo Sandoval, Navegantes del Magallanes

2013-2014 Ramón Hernández, Navegantes del Magallanes

2014-2015 Félix Pérez, Caribes de Anzoátegui (*)

2015-2016 Alfredo Marte, Tigres de Aragua

2016-2017 José Pirela, Águilas del Zulia

2017-2018 Luis Jiménez, Caribes de Anzoátegui

2018-2019 Juniel Querecuto, Cardenales de Lara

2019-2020 Yordanys Linares, Cardenales de Lara

2020-2021 Luis Sardiñas, Caribes de Anzoátegui

(*): Año en el que el premio comenzó a llamarse Robert Pérez