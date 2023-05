Los zulianos Javier Castellano y Gustavo Delgado ganan el Kentucky Derby 2023 con Mage

Los zulianos Javier Castellanos y Gustavo Delgado (entrenador) ganaron el Kentucky Derby 2023, este sábado 6 de mayo, con el potro Mage, en el mítico Churchill Downs.

Mage, segundo en el Florida Derby (G1) detrás de Forte, avanzó sin problemas desde el poste de los 400 metros finales para tomar la delantera en los últimos 200 y contener el ataque de Two Phil's que por dentro corrió bastante pero no pudo alcanzar.

Venezuela will be going mad! 🇻🇪#KYDerby success for trainer @GDS_Racing and jockey @jjcjockey with MAGE 🌹pic.twitter.com/UUudtPmQmN

— World Horse Racing (@WHR) May 6, 2023