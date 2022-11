Los Nets despiden a Steve Nash tras pésimos resultados

Los Brooklyn Nets anunciaron este martes 1 de noviembre que acordaron rescindir del contrato del head coach, Steve Nash.

Nash llegó al puesto de coach de la organización en septiembre de 2020 en sustitución del interino Jacque Vaughn, y desde entonces, el equipo de Brooklyn no fue lo que se esperaba. El oriundo de Sudáfrica arribó con la misión de llevar a los Nets a su primer campeonato, pero el objetivo se le hizo esquivo

The Brooklyn Nets and Head Coach Steve Nash have agreed to part ways.https://t.co/4nA3GbUk1T

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 1, 2022