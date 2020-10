Los Astros empatan la SCLA ante los Rays

La oleada de críticas tras el escándalo de robo de señales. Un deslucido desempeño en la campaña regular, abreviada por el coronavirus. Una desventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Nada parece importarles a Dusty Baker y a estos Astros de Houston.

Detestados por muchos, los Astros están sin embargo a punto de avanzar a una nueva edición del Clásico de Otoño, emulando una remontada que sólo se ha visto una vez en la historia.

George Springer y José Altuve aportaron los batazos cruciales durante un ataque de cuatro carreras en el quinto inning, y Houston derrotó este viernes 7-4 a los Rays de Tampa Bay, para evitar la eliminación por tercera noche consecutiva y forzar a un séptimo juego de la Serie de Campeonato.

El dominicano Framber Valdez lanzó seis entradas de manera brillante, y Houston puso fin a la apertura de Blake Snell en el quinto acto, antes de que Springer conectara un sencillo de dos carreras que significó la ventaja.

Springer anotó con un doble del venezolano Altuve. El boricua Carlos Correa, quien definió el duelo del jueves con un cuadrangular, bateó esta vez un sencillo remolcador.

Los Astros están a una victoria de lo que sería su tercera Serie Mundial en cuatro temporadas.

“Somos infatigables. Cuando dijimos que no queríamos irnos a casa lo decíamos en serio”, dijo Correa. “Queremos seguir jugando pelota y no queremos que nuestra temporada acabe aquí. Nos hicimos cargo de estos tres juegos y ahora necesitamos uno más. Si no lo ganamos, todo esto no habrá significado nada. Tenemos que salir mañana y lograr esa victoria”.

De conseguirla, se unirían a los Medias Rojas de Boston de 2004 como los únicos equipos que se han recuperado de un déficit de 3-0 para ganar una serie en siete duelos.

Boston lo consiguió frente a los Yanquis de Nueva York para llevarse la Serie de Campeonato de la Liga Americana, antes de conquistar su primer Clásico de Otoño en 86 temporadas.

En total, los clubes de las Grandes Ligas que han tenido una ventaja de 3-0 en una serie a un máximo de siete compromisos ostentan una foja de 37-1.

“No hemos terminado de escribir historia”, advirtió el manager Baker. “Esperamos tener un final feliz en una temporada histórica y en un año histórico”.

Houston trata también de ser el primer equipo en ganar una Serie de Campeonato tras una foja negativa en la temporada regular (29-31). Y los Astros buscan reivindicación, durante un año en que se les ha criticado incesantemente por el robo de señales que cometieron durante 2017, cuando se coronaron.

Ese ardid fue descubierto en el receso previo a la presente temporada. Los Astros contrataron a Baker en busca de algo de estabilidad en medio de la tormenta.

“Este equipo ha peleado contra muchas cosas”, dijo el piloto. “A este equipo lo amas o lo odias, pero al menos hay que tenerle respeto por la forma en que ha trabajado”.

El dominicano Manuel Margot disparó dos jonrones y produjo tres carreras por los Rays, que después de dilapidar la ventaja de 3-0 en la serie siguen a una victoria de lo que sería el segundo Clásico de Otoño en la historia de la franquicia. Pero si pierden, se unirán en la ignominia a los Yanquis de 2004.

El séptimo juego está programado para este sábado por la noche, con los lanzadores que abrieron y finalizaron el séptimo juego de la Serie Mundial de 2017 entre Houston y los Dodgers de Los Ángeles.

Lance McCullers Jr., derecho, lanzará por los Astros, mientras que Charlie Morton, de 36 años, iría a la lomita por los Rays.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 3-2 con dos anotadas y una empujada. Los puertorriqueños Correa de 5-3 con una remolcada, Martín Maldonado de 2-0. Los cubanos Yuli Gurriel de 2-0 con una anotada, Aledmys Díaz de 3-2 con una anotada.

Por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 3-0, Yandy Díaz de 2-0. Los dominicanos Margot de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Willy Adames de 2-1 con una remolcada.

Houston y Boston son los únicos entre los 39 equipos de la historia en forzar un Juego 7 después de caer en los primeros tres. Y por supuesto, los Patirrojos de aquel 2004 son el único club que ha terminado de ganar la serie luego de perder los primeros tres, hazaña que los Astros pretenden reeditar el sábado en el séptimo choque con el derecho Lance McCullers Jr. en el montículo, contra Charlie Morton de los Rays, reportó MLB.