¡Lo hizo! Robeilys Peinado venció la lesión en su rodilla y se cuelga el oro en Centroamericanos

Robeilys Peinado se alzó con una nueva medalla de oro, esta vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La garrochista venezolana se llevó la justa este viernes.

Peinado, bronce en el Mundial de Londres de 2017, alcanzó un salto de 4.60 mts de altura en su primer intento. Veinte centímetros más que su marca en los Juegos del Alba 2023.

La venezolana posteriormente enrumbó su esfuerzo hacia el récord histórico de la competición y sobrevoló los 4.55 m y 4.60 m, antes de solicitar 4.71 m, un centímetro por encima de la marca tope centrocaribeña.

En su batalla contra la historia, Peinado falló los tres intentos y no pudo implantar nuevo récord.

Así, la garrochista se convirtió en triple medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Consiguiendo la presea de bronce en Veracruz 2014, plata en Barranquilla 2018 y oro en San Salvador 2023.

El podio lo completaron la cubana Aslin Quiala y la colombiana Katherin Castillo. Con esta victoria, la delegación venezolana suma hasta ahora un total de 31 medallas de oro.

Perseverancia

Peinado no solo superó a las rivales de la categoría sino que derrumbó sus propios miedos.

En principios de 2022 por una lesión en su rodilla izquierda la criolla dejó de participar en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, primera instancia para del Ciclo Olímpico. También se ausentó del mundial de Atletismo en Eugene, Estados Unidos. Se ubicó séptima en Liga de Diamante de Roma.

En abril pasado, y en medio de su rehabilitación, se alzó con la medalla de oro en los V Juegos del Alba 2023.

En esa oportunidad, Peinado se mostró enfocada en seguir trabajando para estar en la mejor condición posible. Su objetivo era asegurar su participación en las próximas competencias de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La preparación no ha sido tan fuerte. Sin embargo, estoy contenta con la marca, creo que estoy mejorando en comparación con la competencia que tuve anteriormente”, expresó antes de los Centroamericanos.

Al ser cuestionada sobre no haber logrado el salto en los 4.40 metros de altura, Peinado aseguró que se debía a la misma lesión y que por ese motivo entrenaba cada día con el objetivo de superar su marca personal. Y este viernes superó esos 20 centímetros adicionales.

“Mi mayor competencia era yo misma de manera mental o en mi rodilla, sé que a veces no tienes dolor, pero sí lo tienes. Sé que la marca que hice (4.20 metros) no está cercana a mi mejor registro, pero ahí seguiremos subiendo. Espero estar mejor para los Centroamericanos y los Panamericanos. La verdad está complicado (los Juegos Olímpicos) pero no me daré por vencida, espero conseguir buenos puntos para entrar en la clasificación olímpica y así intentar lograr lo que hice en Tokio”, concluyó entonces.