Lisbeli Vera aspira conquistar nuevas medallas en los paralímpicos Tokio 2020

Lisbeli Vera no se conforma con haberle dado una medalla de plata a Venezuela en los 400 metros planos del paratletismo en Tokio 2020, sino que va por más y aspira a subir nuevamente al podio a colgarse otra presea de plata y una de bronce en los 100 y 200 metros planos, categoría T47, pruebas que le restan en estos juegos paralímpicos.

La representante maracaibera manifestó su alegría por el logro alcanzado y a la vez agradeció todo el apoyo recibido, entre ellos, el de la Alcaldía de Maracaibo que respaldó a la delegación zuliana dirigida por el entrenador Isidro Barthelemy.

“Primeramente quiero agradecerle a Dios por este logro, a todas las personas que me ayudaron y dedicarle la medalla a mi familia. También se la dedico a mi entrenador Isidro Barthelemy, que con esfuerzo y dedicación me ayudó a conseguir esta medalla, la tiene bien merecida. Un saludo a Venezuela, al Zulia y a Maracaibo y espero que nos sigan apoyando”, dijo la subcampeona.

A Lisbeli le resta competir todavía en 100 y 200 metros planos la próxima semana, pruebas sobre las que guarda enormes expectativas. “Espero ganar bronce o diploma en los 100 metros planos y plata o bronce en los 200. Hay muchas ganas y vamos a luchar por lograrlo”, afirmó la jovencita de 19 años formada en las pistas de atletismo de Maracaibo.

Mucha emoción

En relación a la carrera reveló que se sintió muy emocionada cuando pisó los tacos de salida por primera vez en la prueba final.

“También estaba un poco nerviosa, pero lo supe controlar y salí a correr. Fue una experiencia única en mi vida. Me divertí en la carrera y estuve cerca del oro, sin embargo, Dios sabe porque hace las cosas y se me fue un poco la otra chica. ‘Guerrié’ hasta el final por esta medalla que me hace sentir súper orgullosa y feliz”, acotó Vera.

Lisbeli revela que la mayor emoción llegó cuando le tocó subir al podio a recibir la medalla por su hazaña. “No podía ni hablar. De verdad fue algo muy bonito. Nuevamente espero que todas esas personas que me apoyaron se sientan orgullosas de mí al igual que toda Venezuela”, sentenció para finalizar.

Lisbeli Vera, que es la abanderada nacional, llegó a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, como la gran favorita criolla para ganar medalla. Además es una de las mejores de Latinoamérica y se ubica en el top 10 de la región. Clasificó de primera por Venezuela a la cita nipona ganando medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.