Lewandowski sale al rescate del Bayern Múnich y sella el pase a octavos

Tres días después del despido de su técnico Niko Kovac, el Bayern de Múnich se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse al Olympiacos por 2-0, el primero anotado por Robert Lewandowski.

El goleador polaco perforó la portería griega en el minuto 69 en un partido en el que el arquero visitante José Sá fue el protagonista con varias intervenciones que evitaron una victoria más holgada del campeón germano, que acabó marcando un segundo tanto, por medio del croata Ivan Perisic a un minuto para el final (89).

“La recompensa a nuestro trabajo no fue suficiente y llegó tarde. Fuimos dominadores, agresivos, aplicamos lo trabajado en el entrenamiento, no les dejamos respirar… pero no hemos sacado suficiente provecho de la presión ofensiva”, lamento el delantero Thomas Müller.

El capitán Manuel Neuer se mostró un poco más eufórico: “Hemos hecho un buen partido; defendimos bien, les presionamos, dominamos los 90 minutos y la victoria es merecida”.

“Estoy contento de no haber encajado gol, pero la victoria era lo más importante, aunque para nuestra confianza en defensa es muy importante”, añadió el arquero internacional.

Con este resultado, y a la espera de lo que ocurra este miércoles en Belgrado entre el Estrella Roja y el Tottenham (20h00 GMT), el Bayern lidera el grupo B con un pleno de 12 puntos, seguido por los Spurs con 4, 3 tienen los serbios y cierran con una sola unidad el Olympiacos.

Estreno de Hans Dieter Klick

Cuatro días después de ser humillado por el Eintracht de Fráncfort en la Bundesliga (5-1), una derrota que provocó el despido fulminante de Kovac, el Bayern se presentaba ante su público con Hans-Dieter Flick como técnico interino.

Pese al relevo en el banquillo, el Bayern siguió dando muestras de la irregularidad exhibida esta temporada, aunque tuvo la fortuna que el Olympiacos apenas buscó el arco defendido por Manuel Neuer.

Salvo un disparo cruzado del serbio Randelovic, que se marchó fuera por poco (18), el partido estuvo claramente dominado por los germanos que se estrellaron una y otra vez ante Sá hasta que Lewandowski abrió la lata.

Antes, el francés Kingsley Coman había tenido la mejor ocasión en la primera parte, pero su disparo lo rechazó a córner Sá (33).

El arquero portugués le volvió a ganar el duelo a Lewandowski al inicio de la segunda parte (50) y le atajó otro disparo peligroso a Serge Gnabry (60), antes de acabar cediendo en un centro de Coman que remató a la red el goleador polaco (69).

En la jugada posterior, el francés estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero no llegó por poco a un centro de Gnabry para empujar la pelota a la red a poco más de un metro de la línea de gol, que sí logró Perisic, poco después de saltar a la cancha, rematando un centro de Corentin Tolisso (89).